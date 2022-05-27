Процессору Ryzen 7 5800X3D с памятью типа 3D V-Cache генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) на открытии Computex 2022 уделила несколько минут выступления и соответствующие слайды официальной презентации. Данная модель должна формально поставить точку в эволюции платформы Socket AM4, одновременно в моменте демонстрируя достаточный её потенциал модернизации. В девяностые годы прошлого века компании Intel и AMD прибегали к таким ходам, выпуская напоследок более производительные модели в уходящей линейке процессоров, которые не требовали смены материнской платы для повышения быстродействия всей системы.
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Любопытно, что в обновлённой по итогам выступления Лизы Су презентации для инвесторов модели Ryzen 7 5800X3D выделили отдельную позицию на слайде с описанием эволюционного пути архитектур семейства AMD Zen. Хотя имя процессора не фигурирует, легко понять, что речь идёт именно об этой модели.
На слайдах, описывающих характерные черты семейства Ryzen 7000, компания AMD использует необычную, но адекватную ситуации формулировку – они, по её словам, содержат первые в мире 5-нм процессорные ядра. Действительно, по 5-нм технологии выпускаются лишь два из трёх кристаллов, входящие в состав процессора, третий изготовлен по 6-нм технологии, и содержит не только контроллер памяти и логику ввода-вывода, но и графическую подсистему с архитектурой RDNA 2.