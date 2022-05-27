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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выход процессора Ryzen 7 5800X3D удостоился статуса отдельной вехи в эволюции архитектуры AMD Zen
Это маленький шаг для Ryzen, но огромный скачок для Zen 3.
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Процессору Ryzen 7 5800X3D с памятью типа 3D V-Cache генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) на открытии Computex 2022 уделила несколько минут выступления и соответствующие слайды официальной презентации. Данная модель должна формально поставить точку в эволюции платформы Socket AM4, одновременно в моменте демонстрируя достаточный её потенциал модернизации. В девяностые годы прошлого века компании Intel и AMD прибегали к таким ходам, выпуская напоследок более производительные модели в уходящей линейке процессоров, которые не требовали смены материнской платы для повышения быстродействия всей системы.

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Любопытно, что в обновлённой по итогам выступления Лизы Су презентации для инвесторов модели Ryzen 7 5800X3D выделили отдельную позицию на слайде с описанием эволюционного пути архитектур семейства AMD Zen. Хотя имя процессора не фигурирует, легко понять, что речь идёт именно об этой модели.

Источник изображения: AMD

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На слайдах, описывающих характерные черты семейства Ryzen 7000, компания AMD использует необычную, но адекватную ситуации формулировку – они, по её словам, содержат первые в мире 5-нм процессорные ядра. Действительно, по 5-нм технологии выпускаются лишь два из трёх кристаллов, входящие в состав процессора, третий изготовлен по 6-нм технологии, и содержит не только контроллер памяти и логику ввода-вывода, но и графическую подсистему с архитектурой RDNA 2.

#amd #amd zen 3 #ryzen 7 5800x3d #3d v-cache
4
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