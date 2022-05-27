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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В разгоне оперативной памяти покорён рубеж DDR5-10100
Это уже третье значение выше рубежа DDR5-10000.
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Пока в разгоне памяти типа DDR5 энтузиасты вынуждены опираться только на возможности платформы Intel LGA 1700, но им уже удалось преодолеть барьер DDR5-10000 для одиночного модуля, охлаждаемого жидким азотом. На этой неделе оверклокер из Гонконга с псевдонимом lupin_no_musume достиг нового рубежа в экстремальном разгоне памяти.

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Источник изображения: lupin_no_musume

Одиночный модуль G.Skill объёмом 16 Гбайт он заставил работать в режиме DDR5-10100 при значениях задержек 127-120-120-120-127-2, что подтверждается соответствующим результатом валидации.

Источник изображения: lupin_no_musume

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Самым же мнительным обывателям автор адресовал видеоролик, описывающий кульминационный этап эксперимента по обновлению мирового рекорда в разгоне оперативной памяти.

#экстремальный разгон #ddr5 #разгон памяти
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