Пока в разгоне памяти типа DDR5 энтузиасты вынуждены опираться только на возможности платформы Intel LGA 1700, но им уже удалось преодолеть барьер DDR5-10000 для одиночного модуля, охлаждаемого жидким азотом. На этой неделе оверклокер из Гонконга с псевдонимом lupin_no_musume достиг нового рубежа в экстремальном разгоне памяти.
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Одиночный модуль G.Skill объёмом 16 Гбайт он заставил работать в режиме DDR5-10100 при значениях задержек 127-120-120-120-127-2, что подтверждается соответствующим результатом валидации.
Самым же мнительным обывателям автор адресовал видеоролик, описывающий кульминационный этап эксперимента по обновлению мирового рекорда в разгоне оперативной памяти.