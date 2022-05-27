Несмотря на неоднозначную квартальную отчётность, курс акций NVIDIA вчера смог укрепиться почти на 6%, а эксперты Susquehanna заявили, что просадка выручки в игровом сегменте во втором квартале не помешает компании последовательно увеличить совокупную выручку на 8%, хотя при более благоприятной обстановке рост мог бы составить 20%.
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Аналитики ожидают, что снижение спроса на видеокарты NVIDIA сильнее всего проявится в июле и в октябре, это отчасти будет связано как раз с появлением новых игровых решений поколения Ada Lovelace (GeForce RTX 40). Бизнес компании в целом будет тянуть вверх серверный сегмент, который уже обошёл игровой по величине выручки. Кроме того, на 2022 год у NVIDIA запланирован дебют не менее пяти новых чипов, как утверждают авторы аналитической записки. Перечислить их все наугад не так просто, особенно если учесть наличие у компании амбиций в сфере выпуска центральных процессоров, но графические Hopper и Ada Lovelace в этот перечень явно попадают.