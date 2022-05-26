Догоним и перегоним, даже лишнего.

Осознав, что выжидательная позиция не решает проблемы дефицита полупроводниковых компонентов, многие производители решились на расширение производственных мощностей. Профильные предприятия через пару лет появятся там, где их никогда раньше не было. Опрошенные ресурсом DigiTimes промышленные источники считают, что усилия участников рынка приведут к тому, что в 2024 году возникнет переизбыток мощностей по контрактному производству полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: TSMC

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Кстати, подобные опасения ранее высказывал и руководитель холдинга ASML, снабжающего производителей чипов литографическим оборудованием — с той лишь разницей, что в качестве даты достижения спросом и предложением баланса он выбрал 2025 год. Зато глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) ратует за теорию выхода спроса на новый уровень, хотя это и понятно – его компания видит себя после 2025 года серьёзным игроком на рынке контрактных услуг, который способен предоставлять клиентам доступ к самой передовой литографии. Вряд ли в его интересах признавать, что все предпринимаемые до этого усилия упрутся в кризис перепроизводства.