И так догонит, что мало не покажется.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Агентству Bloomberg посчастливилось взять интервью у генерального директора ASML Петера Веннинка (Peter Wennink) после публикацией этой компании квартальной отчётности. Напомним, одноимённый холдинг является крупнейшим поставщиком литографических сканеров – систем, которые используются при производстве полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: ASML

В ближайшие два года ASML намеревается непрерывно увеличивать объёмы выпуска литографических сканеров, как поведал Веннинк. Сейчас спрос в полупроводниковой отрасли опережает возможности поставщиков и производителей на 40-50%, и для достижения баланса должно пройти не менее двух-трёх лет, по его мнению. К середине десятилетия может возникнуть даже некоторый избыток производственных мощностей. Сама ASML намеревается за период с конца 2020 по конец 2022 года увеличить свой штат на 30%. Сейчас в отрасли, по словам главы компании, наблюдается беспрецедентный дефицит производственных мощностей, задействованных во всех техпроцессах, включая представленные около тридцати лет назад.

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Санкции США, кроме прочего, ограничивают возможность ASML поставлять свою продукцию в Китай, даже если речь идёт об оборудовании для работы со зрелыми техпроцессами, а ведь эта страна могла бы сыграть важную роль в борьбе с дефицитом чипов на данном направлении, как считает глава компании.