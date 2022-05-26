Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) на минувшей квартальной отчётной конференции сделал минимум значимых заявлений, но когда речь зашла о потенциале использования интерфейса NVLink, он не упустил возможности поведать о тех способах интеграции компонентов, которые тот открывает.
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В четвёртом поколении интерфейс NVLink, по словам главы компании, позволяет объединять не только два чипа или два модуля, но и два кристалла. Интеграцию можно осуществлять не только на уровне всей системы, но и на уровне упаковки. Клиенты NVIDIA смогут сочетать вычислительные кристаллы собственной разработки с компонентами, созданными этой компанией. Это значит, что интерфейсу NVLink найдётся достойное применение и в заказных вычислительных решениях.