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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple рассчитывает удержать продажи iPhone на прошлогоднем уровне
220 млн смартфонов за год – неплохой по нынешним временам результат.
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Падение спроса на смартфоны по итогам текущего года на пару процентов может стать для участников рынка благоприятным сценарием, поскольку происходящие в мире события вынуждают потребителей меньше задумываться о покупке новых устройств. По информации Bloomberg, компания Apple в текущем году рассчитывает выпустить и реализовать не менее 220 млн смартфонов – почти столько же, как и в прошлом году.

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Источник изображения: Apple

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Apple считает, что её пользовательская база достаточно лояльна, а появление на рынке новых моделей iPhone к осени позволит дополнительно оживить спрос. Кроме того, слабеющие позиции Huawei позволят привлечь часть потребителей к продукции Apple. Сторонние аналитики, к слову, ранее рассчитывали на способность компании выпустить 240 млн смартфонов по итогам года, так что вероятное снижение прогноза на 20 млн в собственном изложении Apple выглядит адекватным.

#смартфоны #аналитика #apple #iphone
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