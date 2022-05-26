Падение спроса на смартфоны по итогам текущего года на пару процентов может стать для участников рынка благоприятным сценарием, поскольку происходящие в мире события вынуждают потребителей меньше задумываться о покупке новых устройств. По информации Bloomberg, компания Apple в текущем году рассчитывает выпустить и реализовать не менее 220 млн смартфонов – почти столько же, как и в прошлом году.
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Apple считает, что её пользовательская база достаточно лояльна, а появление на рынке новых моделей iPhone к осени позволит дополнительно оживить спрос. Кроме того, слабеющие позиции Huawei позволят привлечь часть потребителей к продукции Apple. Сторонние аналитики, к слову, ранее рассчитывали на способность компании выпустить 240 млн смартфонов по итогам года, так что вероятное снижение прогноза на 20 млн в собственном изложении Apple выглядит адекватным.