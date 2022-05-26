Во время квартальной конференции NVIDIA финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) хоть и пыталась отделаться традиционными фразами об отсутствии у компании механизмов точной оценки степени влияния рынка криптовалют на свой бизнес, сделала важную ремарку. По данным руководства NVIDIA, снижение темпов роста производительности задействованных при добыче Ethereum аппаратных мощностей указывает на то, что майнинг на видеокартах начинает себя изживать. В дальнейшем тенденция проявится ещё сильнее, как заявила Колетт Кресс.
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В сегменте OEM, где традиционно отображалась выручка от реализации специализированных ускорителей CMP профессиональным майнерам, компания в первом квартале получила всего $158 млн. При этом год назад продажи CMP обеспечивали $155 млн, а в этом году они измерялись незначительными суммами, которые NVIDIA даже не сочла нужным уточнять.
Складские запасы в рознице, по словам руководства компании, в первом квартале почти нормализовались, и во втором квартале останутся примерно на том же уровне. Соответственно, ситуация с доступностью игровых видеокарт должна улучшиться, а цены снизиться.