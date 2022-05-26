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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA начала получать больше выручки в серверном сегменте, чем в игровом
Переломный момент в истории компании.
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Квартальная конференция NVIDIA хоть и была ознаменована достижением рекордной выручки в размере $8,29 млрд, не совсем обычно характеризовала её структуру. Если в игровом сегменте компания получила $3,62 млрд, то выручка в серверном сегменте превзошла этот показатель — $3,75 млрд, причём именно за счёт популярности носителей вычислительной архитектуры Ampere, которые в данном сегменте выпускаются компанией TSMC по 7-нм технологии.

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Источник изображения: NVIDIA

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Выручка в серверном сегменте выросла в годовом сравнении на 83% и последовательно на 15%, тогда как в игровом сегменте динамика была более скромной: 31% в годовом сравнении и 6% в последовательном. До сих пор именно игровая выручка доминировала в структуре совокупной для NVIDIA, но ситуация начала меняться после поглощения компании Mellanox, и теперь перелом закрепился. Судя по прогнозам NVIDIA, во втором квартале приоритеты не изменятся, поскольку падение игровой выручки перекроет достижения, полученные в серверном и автомобильном сегментах.

#nvidia #аналитика #финансы
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