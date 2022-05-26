Падение курса акций NVIDIA почти на 7% после публикации квартальной отчётности было вызвано сразу несколькими заявлениями руководства компании. Во-первых, NVIDIA была вынуждена признать, что во втором полугодии будет тщательнее контролировать расходы и замедлит темпы найма новых сотрудников. Во-вторых, во втором квартале компания столкнётся со снижением игровой выручки на 10-19%, а совокупная выручка в этом случае вряд ли превысит $8,1 млрд. Если учесть, что первый квартал NVIDIA завершила с выручкой в размере $8,29 млрд, то второй явно грозит продемонстрировать последовательное снижение.
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Руководство компании вполне чётко обозначило прогнозируемый ущерб от новейших событий в виде спецоперации на территории Украины и локдаунов в Китае. Во втором квартале эти факторы лишат её примерно $500 млн выручки, причём $400 млн придутся на игровой сектор, а оставшиеся $100 млн – на серверный. В последнем случае решение NVIDIA прекратить поставки продукции на российский рынок целиком и полностью определит размер её потерь. В случае с игровыми решениями будет присутствовать и фактор локдаунов в Китае. По мере стабилизации ситуации с пандемией в крупных городах КНР компания рассчитывает на рост спроса на свои игровые компоненты.
В целом, говоря о степени зависимости совокупной выручки от российского рынка, руководство NVIDIA пояснила, что эта доля не превышала 2%, но в игровом сегменте была чуть выше.