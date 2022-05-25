Одно из них будет выдавать продукцию Lucid Motors.

По данным Reuters, министр по инвестициям Саудовской Аравии Халид аль-Фалих (Khalid Al-Falih) на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что на территории этого государства со временем могут разместиться не менее трёх предприятий по сборке электромобилей, и создаваемое в сотрудничестве с компанией Lucid Motors будет лишь первым в своём роде.

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Источник изображения: Lucid Motors

Ранее было объявлено, что владеющие более 60% акций Lucid Motors арабские инвесторы планируют построить в текущем году предприятие в Саудовской Аравии, которое сможет собирать до 150 тысяч электромобилей данной марки ежегодно. Со сбытом продукции в регионе проблем возникнуть не должно – власти Саудовской Аравии планируют за десять лет купить не менее 100 тысяч электромобилей Lucid локальной сборки. На действующем предприятии в штате Аризона компания Lucid Motors рассчитывает до конца года выпустить не более 14 тысяч электромобилей, от первоначального плана по выпуску 22 тысяч машин пришлось отказаться из-за сохраняющегося дефицита полупроводниковых компонентов.

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Какие ещё автопроизводители готовы будут наладить сборку электромобилей в Саудовской Аравии, министр аль-Фалих не уточнил. Это не первый случай стремления арабских инвесторов организовать локальное производство высокотехнологичной продукции на своей территории. Вскоре после того, как на деньги инвесторов из ОАЭ была создана компания GlobalFoundries, речь зашла о намерениях построить предприятие по контрактному производству чипов в этой стране. Правда, со временем об этой инициативе арабские инвесторы благополучно забыли, продолжив регулярно вкладывать серьёзные средства в развитие предприятий в США, Германии и Сингапуре.