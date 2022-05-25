Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GeForce RTX 3090 Ti в тесте Unigine Superposition заняла первое место при частоте графического процессора 2925 МГц
На 45 МГц выше, чем в результате предыдущей попытки.
анонсы и реклама
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
RTX 3050 Gigabyte дешевле 40тр
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Корейский энтузиаст biso biso продолжил методично улучшать результаты в Unigine Superposition 8K Optimized, полученные ранее. Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|ngp|n Edition в его руках при помощи жидкого азота смогла разогнаться до 2925/23792 МГц, улучшив предыдущий результат по частоте графического процессора сразу на 45 МГц.

реклама

Источник изображения: HWBot, biso biso

анонсы и реклама
3070 Ti за копейки - надо брать
-40% на 3080 Gigabyte Aorus
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
-55000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
-100000р на 3090 MSI Gaming X
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Центральный процессор Intel Core i9-12900K по-прежнему довольствовался необслуживаемой системой жидкостного охлаждения и работал на частоте 5.4 ГГц при активности восьми производительных и двух экономичных ядер, а также десяти потоков. В совокупности это позволило южнокорейскому оверклокеру занять первое место в Unigine Superposition 8K Optimized с результатом 11 540 баллов не только в модельном зачёте GeForce RTX 3090 Ti, но и среди всех одиночных видеокарт.

#экстремальный разгон #evga #geforce rtx 3090 ti #unigine superposition
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Intel Core i5-12600KF на частоте 6879 МГц обновил рекорд Cinebench R20
EVGA предлагает GeForce RTX 3090 Ti со скидкой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
10
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
119
Несколько способов заработка в интернете в 2022
14
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
24
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
20
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
19
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
10
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
16

Сейчас обсуждают

Provider
12:39
ааахаххахх!! ну ты то конечно поднялся тут на своих говностатьях! )))
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
Infinity78
12:36
вы достали с этим мусором. вот серьезно. кому нужен этот гемор, кроме фриков? материнки от сарайляо. Прошивки, настройки, охлаждение. Фортуна-лотерея!
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
Bernigan
12:35
Ну да, тут нельзя быть уверенным, в любой момент блин ситуация кардинально меняется. Вот и я подумал, закажу, вдруг потом вообще купить не смогу, а тут вон что. У тебя конечно пожёстче...
Курс доллара к рублю на старте торгов опускается до 55 рублей
Panzer Schwein
12:34
Эмоции и бизнес вещи несовместимые.
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
Николай Врублевский
12:33
https://uniel.com/catalog/istochniki-sveta/lampy-svetodiodnye/led-a60-18w-4000k-e27-fr-plp01wh-karton/ Держи наши шаровары - может подойдут. Эту серию у нас(в России) уже лет 5 выпускают, вот только м...
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
Василий Сорокин
12:31
Так он так и написал. Или ты когда читал мозг отключил?
Шина Infinity Fabric процессоров AMD Ryzen 7000 сможет синхронно работать с DDR5
linux4ever
12:31
И? Там надо сравнивать количество передаваемых бит за такт.
Шина Infinity Fabric процессоров AMD Ryzen 7000 сможет синхронно работать с DDR5
Алексей Румянцев
12:26
обыкновенного фига, магаз купил за 1000 руб, он не может выставить ее по 900 руб, в убыток торговать не будет, так как всегда есть лох который её купит, ну или когда будет следующий завоз товара, там ...
Курс доллара к рублю на старте торгов опускается до 55 рублей
djon3volta
12:26
А это сколько в Евро получается? 🤥 Поражаюсь этим московским бутиком мониторов 😂
Курс доллара к рублю на старте торгов опускается до 55 рублей
Xardazzz
12:26
а меня бы 30р/$ устроил. с чего бюджету плохо? с того что газ продаём по $1000+ вместо $250 год назад или нефть по $100+ вместо $45 заложенных в бюджете?
Курс доллара к рублю на старте торгов опускается до 55 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем