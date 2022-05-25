На 45 МГц выше, чем в результате предыдущей попытки.

3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке

3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке

RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля

RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля

Корейский энтузиаст biso biso продолжил методично улучшать результаты в Unigine Superposition 8K Optimized, полученные ранее. Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|ngp|n Edition в его руках при помощи жидкого азота смогла разогнаться до 2925/23792 МГц, улучшив предыдущий результат по частоте графического процессора сразу на 45 МГц.

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Источник изображения: HWBot, biso biso

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Центральный процессор Intel Core i9-12900K по-прежнему довольствовался необслуживаемой системой жидкостного охлаждения и работал на частоте 5.4 ГГц при активности восьми производительных и двух экономичных ядер, а также десяти потоков. В совокупности это позволило южнокорейскому оверклокеру занять первое место в Unigine Superposition 8K Optimized с результатом 11 540 баллов не только в модельном зачёте GeForce RTX 3090 Ti, но и среди всех одиночных видеокарт.