Корейский энтузиаст biso biso продолжил методично улучшать результаты в Unigine Superposition 8K Optimized, полученные ранее. Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|ngp|n Edition в его руках при помощи жидкого азота смогла разогнаться до 2925/23792 МГц, улучшив предыдущий результат по частоте графического процессора сразу на 45 МГц.
реклама
Центральный процессор Intel Core i9-12900K по-прежнему довольствовался необслуживаемой системой жидкостного охлаждения и работал на частоте 5.4 ГГц при активности восьми производительных и двух экономичных ядер, а также десяти потоков. В совокупности это позволило южнокорейскому оверклокеру занять первое место в Unigine Superposition 8K Optimized с результатом 11 540 баллов не только в модельном зачёте GeForce RTX 3090 Ti, но и среди всех одиночных видеокарт.