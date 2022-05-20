Дважды занято первое место среди одиночных видеокарт.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Южнокорейский оверклокер biso biso оказался в числе счастливчиков, получивших доступ к видеокарте EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|ngp|n Edition и материнской плате Z690 Dark K|ngp|n той же марки. На этом фоне достать центральный процессор Intel Core i9-12900K никакого труда не составило, да и сосредоточиться автор эксперимента решил не на его разгоне, снабдив чип только водоблоком из состава необслуживаемой системы охлаждения, позволившим разогнаться до 5400 МГц с сохранением активности восьми производительных ядер и двух экономичных. Количество потоков не превысило десяти.

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Источник изображения: HWBot, biso biso

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Видеокарта GeForce RTX 3090 Ti охлаждалась жидким азотом, её частоты удалось поднять до 2880/23792 МГц. Это позволило занять первое место в Unigine Superposition 8K Optimized с результатом 11 445 баллов, а также первое место в Unigine Superposition 1080p Xtreme с результатом 19 201 балл. В обоих случаях одновременно было достигнуто 11-е место в абсолютном зачёте.