Далеко не во всех цивилизованных уголках нашей планеты имеются зарядные станции для электромобилей, а местах дикой природы в этом смысле вообще говорить не приходится, но авантюра британского путешественника Криса Рэмси (Chris Ramsey) в этом отношении оставляет немало вопросов – он собирается преодолеть расстояние в 27 тысяч километров от серверного магнитного полюса Земли до южного на электромобиле Nissan Ariya, который даже в штатном состоянии не позволяет проехать в идеальных условиях более 480 км без подзарядки.
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В конструкцию машины для столь серьёзного путешествия буду внесены изменения: помимо дополнительной светотехники, полноприводный кроссовер получит доработанную подвеску и новые колёса с крупными шинами, которые позволят увереннее передвигаться не только в снегу, но и по пескам. Маршрут пройдёт через территорию 14 государств и будет пролегать преимущественно по Северной и Южной Америке, где компанию британцу сможет составить второй кроссовер Nissan Ariya, не подвергавшийся каким-либо доработкам. Лишь самые сложные участки пути Крис Рэмси будет преодолевать на единственной машине. Путешествие, которое стартует в марте 2023 года в районе северного магнитного полюса Земли, должно будет завершиться в Антарктиде.
Кстати, участнику путешествия специфика перемещения на большие расстояния за рулём электромобиля хорошо известна, ибо Рэмси и его жена в 2017 году потратили 56 дней на путешествие по Евразии на личном электромобиле Nissan Leaf, обладающем ещё более скромным запасом хода.