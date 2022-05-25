Наладить массовый выпуск нужно будет к концу августа.

Руководство Apple на предыдущей квартальной конференции заявило, что дефицит компонентов вынудит её лишиться примерно $8 млрд выручки во втором квартале. Как поясняет японское издание Nikkei Asian Review, этим дело может не ограничиться, поскольку сохраняющиеся в Китае локдауны способны задержать начало массовых поставок смартфонов нового поколения, которые традиционно планировались к сентябрьскому анонсу.

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Источник изображения: Apple

В принципе, на сроки анонса семейства iPhone 14 существующие проблемы особо не повлияют, но вот подготовка к массовому производству новых моделей ведётся партнёрами Apple с отставанием от первоначального графика. К июню Foxconn и Pegatron должны представить готовые спецификации, по которым к концу августа начнут массовое производство новых смартфонов Apple, но из-за локдаунов как минимум подготовка одной модели задерживается примерно на три недели.

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Шансы наверстать упущенное всё ещё есть, но проблемы сохраняются, поскольку если производство смартфонов после локдауна постепенно налаживается, то в случае с процессом разработки значение имеет свобода перемещения специалистов, а в условиях выборочного карантина с этим имеются проблемы. Две из моделей серии iPhone получат 6.1-дюймовые дисплеи, две другие – 6.7-дюймовые, а вот версия mini с 5.4-дюймовым дисплеем из ассортимента исчезнет.