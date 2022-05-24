Целых $356 млрд, а также создать 80 тысяч новых рабочих мест.

Периоды стратегического планирования Samsung, судя по комментариям ресурса Business Korea, не зависят от календарного деления пятилеток, а потому новый план инвестиций в своё развитие южнокорейский гигант начинает отсчитывать текущим годом и закончит 2026-м. За эти пять лет компания готова инвестировать в развитие $356 млрд, причём около 80% этих средств будет потрачено на исторической родине, в Южной Корее.

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Источник изображения: Samsung Electronics

К стратегически важным направлениям инвестиций отнесены не только электронная, но и биофармокологическая отрасль. Последнюю со временем Samsung хочет сделать такой же важной с точки зрения доходов, как и полупроводниковую. Передовые техпроцессы и инвестиции в выпуск микросхем памяти не будут единственными статьями расходов Samsung, компания также намеревается развивать контрактное направление бизнеса и осваивать новые методы компоновки вычислительных решений – например, объединяющие процессор и микросхемы памяти в одной упаковке.

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Samsung будет сотрудничать с академическими учреждениями не только в сфере исследовательских работ, но и будет с их поддержкой готовить для себя будущих специалистов. Молодым компаниям Samsung намеревается помогать инвестициями по венчурному типу с расчётом на дальнейшее использование их перспективных разработок. Странно, что выпуск тяговых аккумуляторов в перечень приоритетных направлений инвестиций при этом не попал.