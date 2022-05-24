Сторонись, подорожало!

Пока любители игр тешат себя надеждами на скором прекращении действия криптовалютного фактора на рынок видеокарт, аналитики Forrester предрекают новый виток роста цен на электронику. По меньшей мере, цены вырастут на 10-15%, чтобы компенсировать средние показатели инфляции. Решающее значение для цен на электронику будет иметь поведение контрактных производителей чипов, которые готовы брать больше за свои услуги, чем в прошлом году. На этом направлении цены вырастут на 5-7%, по самым скромным подсчётам.

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Источник изображения: TSMC

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Перенос роста расходов на выпуск чипов на кошелёк конечного потребителя будет неоднородным. В каких-то рыночных сегментах производители устройств постараются пожертвовать чем-то другим, чтобы сдержать рост потребительских цен. В отдельных случаях пропорционально повысить цены помешает конкурентная обстановка, либо падение спроса, как это происходит на рынке смартфонов, интерес к которым снизился. Зато центральные процессоры и видеокарты, по мнению экспертов, подорожают без особого стеснения – участников рынка не так много, а спрос стабилен.