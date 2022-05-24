Главное, что сокращать никого не пришлось.

По стопам индийских коллег представители ресурса Barron’s начали развивать тему кадровой политики NVIDIA, в которой недавно произошли изменения. По данным источников, компания прекратила расширять штат прежними темпами, предпочитая качественно адаптировать к новой работе уже принятых недавно сотрудников.

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Источник изображения: Getty Images

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NVIDIA эти данные в своих комментариях Barron’s подтвердила, заявив о намерениях сосредоточиться на заботе об уже существующих сотрудниках в условиях роста инфляции. Пожалуй, это самое безобидное проявление влияния инфляционных процессов на кадровую политику зарубежных копаний. В конце апреля Robinhood, например, была вынуждена заявить о сокращении штата на 9% ради оптимизации операционных расходов. Uber Technologies предупредила сотрудников о необходимости сократить рекламные и некоторые другие административные расходы, а Twitter приняла решение урезать бюджет на облачные вычислительные мощности. NVIDIA же в этих условиях просто стала принимать на работу меньше сотрудников, чем в предыдущие месяцы.