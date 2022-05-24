После завершения трансляции NVIDIA с открытия Computex 2022 в профильном разделе сайта компании, на который теперь не попасть с российских IP-адресов, начали появляться пресс-релизы, повторяющие и дополняющие содержание докладов участников мероприятия. До конца этого года NVIDIA обещает начать поставки ускорителей вычислений A100 в новом конструктивном исполнении с системой жидкостного охлаждения, омывающей непосредственно кристалл графического процессора.
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Такой ускоритель занимает всего один слот расширения, а это значит, что плотность их размещения в серверной системе можно удвоить. При этом сервер на базе ускорителей A100 с жидкостным охлаждением в целом потребляет на 30% меньше энергии. Можно добиться сохранения того же уровня быстродействия при снижении затрат на электроэнергию, но в дальнейшем компания намеревается предложить клиентам возможность добиться роста производительности при сохранении уровня энергопотребления.
К началу следующего года NVIDIA будет предлагать подобные версии ускорителей H100 с архитектурой Hopper, да и в целом компанией взят курс на активное внедрение жидкостного охлаждения в серверных системах разных уровней.