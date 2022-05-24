И занять тем самым половину рынка.

Эксперты Bank of America не стали дожидаться трансляции с выступления Лизы Су (Lisa Su) и её коллег из AMD на открытии Computex 2022, ещё в воскресенье заявив, что компания сохраняет возможность удвоения своей доли на рынке процессоров для ПК и серверов. Этому, по мнению источника, будет способствовать сочетание гибкости AMD в дизайне продуктов, компетенции руководства, поддержка подрядчиков и наличие адекватных планов по производству новых изделий.

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Источник изображения: AMD

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По данным Mercury Research, в первом квартале текущего года AMD удалось занять 27,7% рынка x86-совместимых процессоров. Если прогнозам аналитиков об удвоении доли суждено сбыться, то AMD вполне может занять более 50% рынка в процессорном сегменте. Правда, пока оптимизм передаётся инвесторам осторожно, и акции AMD по итогам вчерашней сессии растеряли весь небольшой полученный после мероприятия прирост. Специалисты Bank of America убеждены, что их курс может вырасти с нынешних $95 до $160 за штуку.