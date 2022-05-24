Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новые продукты помогут AMD удвоить свою долю на рынке процессоров для ПК и серверов
И занять тем самым половину рынка.
анонсы и реклама
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

Эксперты Bank of America не стали дожидаться трансляции с выступления Лизы Су (Lisa Su) и её коллег из AMD на открытии Computex 2022, ещё в воскресенье заявив, что компания сохраняет возможность удвоения своей доли на рынке процессоров для ПК и серверов. Этому, по мнению источника, будет способствовать сочетание гибкости AMD в дизайне продуктов, компетенции руководства, поддержка подрядчиков и наличие адекватных планов по производству новых изделий.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

По данным Mercury Research, в первом квартале текущего года AMD удалось занять 27,7% рынка x86-совместимых процессоров. Если прогнозам аналитиков об удвоении доли суждено сбыться, то AMD вполне может занять более 50% рынка в процессорном сегменте. Правда, пока оптимизм передаётся инвесторам осторожно, и акции AMD по итогам вчерашней сессии растеряли весь небольшой полученный после мероприятия прирост. Специалисты Bank of America убеждены, что их курс может вырасти с нынешних $95 до $160 за штуку.

#amd #аналитика #финансы #акции
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Технология AMD SmartAccess Storage ускорит загрузку игр
Стало известно, какое охлаждение AMD использовала для разгона процессора Ryzen 7000 до 5.5 ГГц
AMD отгрузила около 70 млн процессоров в исполнении Socket AM4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК
82
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
61
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
31
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Несколько способов заработка в интернете в 2022
9
Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
+
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
2

Сейчас обсуждают

dimkahon
05:58
На али есть защита товара покупателя, пусть долго и муторно, но деньги возвращают. У нас его за $480 еще с годик нигде не будет точно.
Xiaomi 12 поступил в продажу в России по цене от 99 990 рублей
Костя Сидоров
05:52
Бред сивой кобылы
Сколько будет стоить Биткоин в 2030 году и какой курс будет уже завтра – эксперты Cryptonews
[Zero]
05:49
Так за ботами тоже реальные люди сидят, просто юзают кучу аккаунтов, пусть читают и бомбят. )
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
Евгений Шрайнер
05:48
Судя по коммента там как минимум половина ботов
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
quid irrumabo
05:47
Красивое
В сеть попало фото процессора AMD Ryzen 7000 с 16 ядрами, установленного на материнской плате
Евгений Шрайнер
05:46
Родина, и государство разные вещи. Можно любить родину и ненавидеть государство.
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
EVGENIYYY
05:45
Хохлоид, ты как сюда попал? Удалите эту позорную статью.
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
EVGENIYYY
05:41
Intel всё, конец.
Новые продукты помогут AMD удвоить свою долю на рынке процессоров для ПК и серверов
Леди Яга
05:40
Урожденный кубаноид, с трудом закончивший школу, ныне барыжит в далеком Улан-Удэ и подрабатывает платным поцреотом.
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
CrtkR
05:38
Таки у вас есть какой-то опыт?)
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем