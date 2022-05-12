Это новый рекорд для компании.

На этой неделе колоссальную по своей глубине работу проделал сайт Tom’s Hardware Guide, проанализировавший отчёт Mercury Research о состоянии дел на рынке центральных процессоров в первом квартале текущего года. Если рассматривать все x86-совместимые процессоры, то доля продукции AMD в первом квартале на этом рынке достигла рекордных 27,7%. Предыдущий квартал характеризовался первым за 15 лет случаем превышения данным показателем отметки в 25,3%, и в текущем году компании удалось не снизить обороты.

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Источник изображения: WCCFTech

Впрочем, говорить исключительно о положительной динамике доли AMD во всех сегментах рынка не приходится. В настольном сегменте, например, она за год уступила конкуренту один процентный пункт, сократив долю до 18,3%. В мобильном сегменте был очевиден прогресс, поскольку AMD укрепила позиции с 18 до 22,5%. Наконец, на традиционно инертном серверном рынке компании удалось продвинуться с 8,9 до 11,6%.

В первом квартале сократились объёмы поставок недорогих мобильных процессоров, из-за чего средняя цена реализации клиентского процессора на рынке в целом выросла до $138, что превышает итог предыдущего квартала на 10%, а в годовом сравнении рост и вовсе превышает 30%. В этом контексте учитываются процессоры всех производителей, включая и настольные модели, но без учёта серверных. Количество отгруженных в квартале настольных ПК сократилось сразу на 30%, поэтому AMD не смогла продемонстрировать в этом сегменте положительной динамики своей доли. Зато в мобильном сегменте AMD пострадала меньше Intel, что позволило ей даже увеличить долю на 4,4 процентных пункта.

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Отдельно приводится доля процессоров с архитектурой Arm. По данным Mercury Research, она в первом квартале достигла 11,6% - не в последнюю очередь благодаря экспансии фирменных процессоров Apple. Кстати, в серверном сегменте AMD тоже удалось увеличить долю в первом квартале на фоне падения объёмов реализации на рынке в целом.