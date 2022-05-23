Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD отгрузила около 70 млн процессоров в исполнении Socket AM4
На это ушло шесть лет.
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
-30% на RTX 3050 в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

На открытии Computex 2022 глава AMD подвела краткие итоги жизненного цикла платформы Socket AM4, которая дебютировала в 2016 году и должна была обеспечить совместимость с материнскими платами первого поколения всех процессоров, которые выпускались в последующие четыре года. По факту, план немного удалось перевыполнить, поскольку новые модели в исполнении Socket AM4 выходили до 2022 года включительно.

реклама

Источник изображения: AMD, YouTube

За шесть неполных лет было выпущено более 125 моделей процессоров в исполнении Socket AM4, а объёмы поставок превысили 70 млн штук. Платформа сменила пять процессорных архитектур и четыре техпроцесса. Количество моделей материнских плат с этим типом разъёма превысило 500 штук.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Даже с выходом Ryzen 7 5800X3D в этом году удалось поднять быстродействие в играх на величину до 15%. По словам Лизы Су, подобное ранее было возможно преимущественно в результате перехода на новую процессорную архитектуру, а эта модель всего лишь примерила дополнительный объём кеш-памяти и сохранила возможность использовать прежние материнские платы. Компания до сих пор считает Ryzen 7 5800X3D лучшим игровым процессором на рынке. Платформа Socket AM4 останется на рынке на протяжении ещё многих лет, как добавила глава AMD.

#amd #socket am4 #amd ryzen
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD показала работу Ryzen 7000 в играх на частотах до 5.5 ГГц
Платформа AMD Socket AM5 откроет новые перспективы перед SSD
Технология AMD SmartAccess Storage ускорит загрузку игр
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравниваем цены на комплектующие в РФ и РБ и ищем разницу
51
ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК
62
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
49
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
24
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
12
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть четвертая заключительная
+
Морбиус - ты темный демон ночи, Луна скрывает облик твой
12
Перспективы охлаждения чипов и как нанотрубки Si-28 в этом могут помочь
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+

Сейчас обсуждают

Adam Smith
12:10
аааааа, вон оно чё, я не в курсах что там,говорят там пацанов не собирают в лесопосадках, чтобы зеле компенсацию не платить, я про другую сторону пишу. некоторые почти бомжами были, теперб в армии на ...
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
SweetLow
12:09
https://overclockers.ru/hardnews/show/118768/v-strukture-tesla-poyavitsya-juridicheskoe-podrazdelenie-neposredstvenno-zanimajuscheesya-sudebnymi-iskami Отлично такие новости парой заходят!
Илон Маск пообещал освободить электромобили Tesla от водителей через год
djon3volta
12:09
Итого. Есть россиянин. Он зарабатывает, скажем, 20 000 рублей. Росстат не считает его бедным, хотя в реальности он нищий. Таких в стране миллионов 50. Ему говорят: терпи, ракеты важнее, а то будет, ка...
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
Hacknir
12:08
и причем тут какая то стиралка?
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
Черный Русский
12:08
Ты вообще осёл? Какие деньги получают обычные украинские войяки, которые просто защищают свою страну? Какие деньги получают погибшие гражданские?
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
Шамиль Джанболатов
12:07
Процессоры с 3Д кэшем покажут лучший результат, думаю
AMD показала работу Ryzen 7000 в играх на частотах до 5.5 ГГц
Adam Smith
12:07
не знаю как за холодосы ,у меня либхеры - они не ломаются))) сейчас глянул, работягам брал в цех прошлым летом на ямаркете за 15к https://www.ozon.ru/product/stiralnaya-mashina-candy-css41072d1-2-07-...
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
Шамиль Джанболатов
12:05
Ну, в Райзен 5500 единый кристалл, только кэша меньше. Несмотря на это в играх, как помню, обгоняет Райзен 3600, неплохой результат
AMD показала работу Ryzen 7000 в играх на частотах до 5.5 ГГц
Infinity78
12:05
так прочти что скопировала - продукты питания и самое необходимое. Какая часть из этого продукты питания? В это входят и лекарства, одежда, коммуналка и прочее. Откуда вы такие дебилы беретесь. Вот уж...
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
Артём Николаев
12:03
Если что, Добрый это Кока-Кола.
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем