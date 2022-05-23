На это ушло шесть лет.

На открытии Computex 2022 глава AMD подвела краткие итоги жизненного цикла платформы Socket AM4, которая дебютировала в 2016 году и должна была обеспечить совместимость с материнскими платами первого поколения всех процессоров, которые выпускались в последующие четыре года. По факту, план немного удалось перевыполнить, поскольку новые модели в исполнении Socket AM4 выходили до 2022 года включительно.

реклама

Источник изображения: AMD, YouTube

За шесть неполных лет было выпущено более 125 моделей процессоров в исполнении Socket AM4, а объёмы поставок превысили 70 млн штук. Платформа сменила пять процессорных архитектур и четыре техпроцесса. Количество моделей материнских плат с этим типом разъёма превысило 500 штук.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Даже с выходом Ryzen 7 5800X3D в этом году удалось поднять быстродействие в играх на величину до 15%. По словам Лизы Су, подобное ранее было возможно преимущественно в результате перехода на новую процессорную архитектуру, а эта модель всего лишь примерила дополнительный объём кеш-памяти и сохранила возможность использовать прежние материнские платы. Компания до сих пор считает Ryzen 7 5800X3D лучшим игровым процессором на рынке. Платформа Socket AM4 останется на рынке на протяжении ещё многих лет, как добавила глава AMD.