Трансляция с открытия Computex 2022 позволила узнать, что для всех трёх чипсетов дебютной линейки, обеспечивающих поддержку процессоров в исполнении Socket AM5, компания AMD гарантирует использование интерфейса PCI Express 5.0 для подключения твердотельных накопителей.
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Компания Phison сотрудничала с AMD при разработке своего первого контроллера для SSD с поддержкой PCI Express 5.0, поэтому к моменту появления первых материнских плат с разъёмом Socket AM5 в продаже осенью этого года Crucial и Micron уже предложат соответствующие накопители нового поколения. При использовании протокола NVMe в сочетании с интерфейсом PCI Express 5.0 они обеспечат прирост последовательной скорости чтения на 60 и более процентов. Правда, пока это лишь прогнозы разработчиков.