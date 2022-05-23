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Новости Hardware Алексей Сычёв
Платформа AMD Socket AM5 откроет новые перспективы перед SSD
За счёт поддержки PCI Express 5.0.
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Трансляция с открытия Computex 2022 позволила узнать, что для всех трёх чипсетов дебютной линейки, обеспечивающих поддержку процессоров в исполнении Socket AM5, компания AMD гарантирует использование интерфейса PCI Express 5.0 для подключения твердотельных накопителей.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Компания Phison сотрудничала с AMD при разработке своего первого контроллера для SSD с поддержкой PCI Express 5.0, поэтому к моменту появления первых материнских плат с разъёмом Socket AM5 в продаже осенью этого года Crucial и Micron уже предложат соответствующие накопители нового поколения. При использовании протокола NVMe в сочетании с интерфейсом PCI Express 5.0 они обеспечат прирост последовательной скорости чтения на 60 и более процентов. Правда, пока это лишь прогнозы разработчиков.

#amd #ssd #твердотельные накопители #pci express 5.0 #socket am5
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