Несколько лет назад, когда Илон Маск (Elon Musk) впервые встал на скользкую тропу обещаний по поводу скорейшего внедрения автопилота, он не подозревал, что проделанные 90% работы по его созданию ещё не будут гарантировать быстрого выполнения оставшихся 10%. Затем пропорция изменилась до 99:1, а позже стала измеряться десятитысячными долями процента, но сроки появления полноценного автопилота постоянно смещались.
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Как поясняет Electrek, во время своего визита в Бразилию глава Tesla взял на себя смелость заявить, что электромобили марки смогут передвигаться без вмешательства водителей через год. Напомним, что до конца текущего года Tesla рассчитывает открыть доступ к бета-тестированию новых версий программного обеспечения FSD всем клиентам в США, которые оплатили эту опцию. Её можно получить как за $12 000 при единовременной оплате, так и в рамках подписки на любой срок от одного месяца.
Получается, что при благоприятном стечении обстоятельств Tesla рассчитывает предложить версию FSD, которая позволит человеку на водительском месте не вмешиваться в процесс управления, где-то к маю или июню 2023 года. Поскольку подобные обещания ни разу не выполнялись руководством компании, к новому прогнозу тоже следует относиться с некоторой настороженностью.