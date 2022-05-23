А водителей освободить от электромобилей можно прямо сейчас.

Несколько лет назад, когда Илон Маск (Elon Musk) впервые встал на скользкую тропу обещаний по поводу скорейшего внедрения автопилота, он не подозревал, что проделанные 90% работы по его созданию ещё не будут гарантировать быстрого выполнения оставшихся 10%. Затем пропорция изменилась до 99:1, а позже стала измеряться десятитысячными долями процента, но сроки появления полноценного автопилота постоянно смещались.

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Как поясняет Electrek, во время своего визита в Бразилию глава Tesla взял на себя смелость заявить, что электромобили марки смогут передвигаться без вмешательства водителей через год. Напомним, что до конца текущего года Tesla рассчитывает открыть доступ к бета-тестированию новых версий программного обеспечения FSD всем клиентам в США, которые оплатили эту опцию. Её можно получить как за $12 000 при единовременной оплате, так и в рамках подписки на любой срок от одного месяца.

Источник изображения: Electrek

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Получается, что при благоприятном стечении обстоятельств Tesla рассчитывает предложить версию FSD, которая позволит человеку на водительском месте не вмешиваться в процесс управления, где-то к маю или июню 2023 года. Поскольку подобные обещания ни разу не выполнялись руководством компании, к новому прогнозу тоже следует относиться с некоторой настороженностью.