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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GeForce RTX 3090 Ti покорила частоту графического процессора 2940 МГц
На это оказалось способно изделие марки EVGA.
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Немецкий энтузиаст CENS в ходе очередного эксперимента с использованием видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|ngp|n Edition добился от неё способности работать на частотах 2940/23504 МГц при помощи жидкого азота Этого хватило, чтобы занять первое место в Unigine Superposition 8K Optimized среди одиночных видеокарт с результатом 11 536 баллов.

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Источник изображения: HWBot, CENS

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Центральный процессор Intel Core i9-12900KS в данной ситуации выступал на вторых ролях, его охлаждение было поручено водоблоку, а частота под нагрузкой достигла 5500 МГц при активности восьми производительных ядер и восьми потоков. В целом, EVGA хорошо приложила руку к оснащению тестового стенда, предоставив попутно материнскую плату Z690 Dark K|ngp|n на базе одноимённого чипсета, а также блок питания мощностью 1600 Вт.

#экстремальный разгон #evga #geforce rtx 3090 ti #unigine superposition
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