Стоило президенту Индонезии навестить Илона Маска (Elon Musk) в штаб-квартире Tesla, как профильный министр заявил о готовности компании сотрудничать со страной в сфере производства тяговых батарей и электромобилей. Чем закончится встреча миллиардера с президентом Бразилии, пока судить сложно, но её участники сочли нужным заявить о визите Маска в Бразилию.
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Как пояснил глава государства Жаир Босонару (Jair Bolsonaro), на встрече обсуждались вопросы расширения связей, инвестиций, инновация и использования передовых технологий для укрепления экономического потенциала Бразилии. Не обошли участники встречи и тему сохранения экосистемы Амазонии.