Со страниц Twitter глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что в структуре компании только сейчас появится специальное подразделение, которое будет сосредоточено на работе с судебными исками. Сотрудники этой юридической структуры будут напрямую подчиняться главе компании. Открыты и соответствующие вакансии, но Маск сразу заявил, что ему нужны «настоящие уличные бойцы», которые не погрязли в коррупции.
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Принципы, которым будет следовать это подразделение Tesla, достаточно прозрачны: никогда не искать победы в делах, где вина компании заведомо очевидна, но при этом не сдаваться в тех случаях, когда против неё направлены ложные обвинения. Символично, что необходимостью усилить юридическую защиту Маск озаботился именно в тот момент, когда разгорается скандал, в котором его подозревают в сексуальных домогательствах. Сам миллиардер считает, что дело фабрикуется против него на фоне недавних политических заявлений в поддержку республиканцев и стремления сделать Twitter платформой для открытого выражения взглядов, которые могут не устраивать находящуюся у власти партию США.