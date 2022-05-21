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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Тайваня ужесточили наказание за промышленный шпионаж
До двенадцати лет заключения и серьёзные штрафы.
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Растущий интерес Китая к промышленным технологиям Тайваня давно беспокоил местные власти, и с подачи Nikkei Asian Review становится известно, что тайваньский парламент вчера утвердил поправки в законодательство острова, предусматривающие ужесточение наказания за промышленный шпионаж. Доказанные случаи утечки критических технологических секретов за пределы Тайваня будут караться тюремными сроками от пяти до двенадцати лет и серьёзными штрафами.

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Источник изображения: Reuters

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Если базовое наказание предусматривает выплату до $3,36 млрд, то в особых случаях сумма штрафа будет привязана к оцениваемой выгоде, полученной обвиняемой стороной. Если выгода превышает порог в $3,36 млрд, то сумма штрафа будет рассчитана в пяти- или десятикратном размере. Будут уголовно преследоваться и попытки промышленного шпионажа, которые не увенчались успехом. Наконец, тайваньским гражданам, которые в течение трёх последних лет имели доступ к технологическим разработками, финансируемым властями, будет запрещён переезд в КНР без предварительного согласования с властями острова. Это позволит обезопасить Тайвань от переманивания ценных специалистов Китаем. Данная практика будет распространяться и на всех сотрудников TSMC, ведущего контрактного производителя полупроводниковых компонентов в мире.

#технологии #китай #тайвань #законодательство #шпионаж
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