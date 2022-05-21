Главное, чтобы принципиальное согласие удалось оформить на бумаге.

Встреча президента Индонезии Джоко Видодо (Joko Widodo) и Илона Маска (Elon Musk) в Техасе на уходящей неделе, если верить изданию Benar News, оказалась весьма плодотворной. Индонезийский министр инвестиций Бахлил Лахадалиа (Bahlil Lahadalia) заявил, что была достигнута устная договорённость о строительстве предприятия на территории страны, которое сможет выпускать как электромобили, так и тяговые аккумуляторы. По его словам, официально о намерениях Tesla будет заявлено до конца года.

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Источник изображения: Reuters

Бюджет проекта пока не раскрывается, но некоторые эксперты на территории самой Индонезии уже выражают сомнение в жизнеспособности такого предприятия. Местный рынок электромобилей уже осваивают корейские и китайские компании, и их продукция имеет шансы оказаться дешевле машин марки Tesla. Ёмкость автомобильного рынка страны не превышает 1 млн машин в год, к 2025 году до 20% выпускаемых здесь транспортных средств планируется перевести на электротягу. Не исключено, что в Tesla делают ставку на возможность экспорта электромобилей индонезийской сборки, но в этом случае препятствием станет неразвитость портовой инфраструктуры. Могут возникнуть проблемы и с подбором квалифицированного персонала, хотя многое будет зависеть от темпов экспансии производства.

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Индонезия обладает внушительными запасами никеля, а потому привлекает многих производителей литиевых аккумуляторов на его основе. Свои предприятия на территории страны строят корейская LG Energy Solution и китайская CATL. Остаётся дождаться официальных комментариев Tesla, поскольку Илон Маск об итогах своей встречи с президентом Индонезии отозвался весьма размыто, выразив лишь интерес в сотрудничестве по многим фронтам.