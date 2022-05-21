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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Gigabyte выпустила версию GeForce RTX 3070 с разъёмами питания на другой стороне видеокарты
Чтобы кабели на глаза не попадались.
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Возможно, классический путь развития компьютерной отрасли и породил определённую фобию, связанную с обилием кабелей внутри системного блока. Радикально настроенные эстеты, возможно, более не готовы довольствоваться стянутыми в жгуты кабелями и специальными каналами для их скрытой прокладки в отдельных моделях системных блоков. Компания Gigabyte Technology в сотрудничестве с MAINGEAR представила особую версию видеокарты AORUS GeForce RTX 3070 Gaming OC Stealth, которая создана специально для использования с материнской платой AORUS Z690 Elite Stealth.

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Источник изображения: VideoCardz, Gigabyte Technology

Если для материнской платы главной особенностью является размещение основных разъёмов для подключения кабелей на оборотной стороне, обычно скрытой от глаз пользователя, то видеокарта свои разъёмы дополнительного питания тоже обращает к материнской плате.

Источник изображения: VideoCardz, Gigabyte Technology

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Точнее говоря, пространство для подключения видеокарты к блоку питания рассчитано таким образом, что разъёмы вынесены за грань материнской платы. В таком расположении они скрыты от глаз пользователя, но эксплуатировать эту видеокарту в других системах уже проблематично.

#видеокарты #материнские платы #gigabyte #geforce rtx 3070 #aorus
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