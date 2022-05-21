Возможно, классический путь развития компьютерной отрасли и породил определённую фобию, связанную с обилием кабелей внутри системного блока. Радикально настроенные эстеты, возможно, более не готовы довольствоваться стянутыми в жгуты кабелями и специальными каналами для их скрытой прокладки в отдельных моделях системных блоков. Компания Gigabyte Technology в сотрудничестве с MAINGEAR представила особую версию видеокарты AORUS GeForce RTX 3070 Gaming OC Stealth, которая создана специально для использования с материнской платой AORUS Z690 Elite Stealth.
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Если для материнской платы главной особенностью является размещение основных разъёмов для подключения кабелей на оборотной стороне, обычно скрытой от глаз пользователя, то видеокарта свои разъёмы дополнительного питания тоже обращает к материнской плате.
Точнее говоря, пространство для подключения видеокарты к блоку питания рассчитано таким образом, что разъёмы вынесены за грань материнской платы. В таком расположении они скрыты от глаз пользователя, но эксплуатировать эту видеокарту в других системах уже проблематично.