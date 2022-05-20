В январе этого года глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) не без гордости заявил, что компания станет первым покупателем литографического сканера ASML, позволяющего сочетать сверхжёсткое ультрафиолетовое излучение с высоким значением числовой апертуры. По мнению экспертов, такое оборудование позволяет увеличить плотность размещения транзисторов на 66% относительно простой EUV-литографии. Intel намеревается использовать аналогичные сканеры при производстве компонентов по технологии 18A и вернуть себе тем самым лидерство в литографии к 2025 году.
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Как поясняет Reuters со ссылкой на комментарии представителей ASML, компания располагает заказами на пять прототипов таких сканеров, а после 2025 года она собирается поставить более пяти серийных машин пяти разным клиентам.
По сути, это означает, что конкуренты Intel вроде тех же TSMC и Samsung не собираются отставать в сфере освоения данного типа оборудования. В то же время, количество клиентов ASML в данном контексте говорит об отсутствии перспектив окончательной консолидации производства во второй половине десятилетия. Пять, по крайней мере – это больше, чем три.