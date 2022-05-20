По данным Bloomberg, на недавнем собрании совета директоров Apple его членам была представлена гарнитура виртуальной реальности, которая может выйти на рынок уже в конце этого или начале следующего года. Устройство с дисплеем высокого разрешения и процессором Apple семейства M1 будет предлагаться по цене более $2000 и обеспечивать работу как с виртуальной, так и с дополненной реальностью.
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Apple планирует выпустить и устройство, которое будет концентрироваться именно на дополненной реальности, поскольку действующее руководство компании считает этот сегмент рынка более перспективным с точки зрения монетизации. Впрочем, до появления такой версии устройства может пройти ещё несколько лет.
Компания могла бы представить дебютный вариант гарнитуры и в июне этого года, но имеющиеся прототипы демонстрировали проблемы с перегревом, а программное обеспечение для устройства отличалось сыростью. Для устройств виртуальной реальности Apple даже разрабатывает особую операционную систему rOS.