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Новости Hardware Алексей Сычёв
У Apple почти готова гарнитура виртуальной реальности
Её компания сможет представить к следующему году.
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По данным Bloomberg, на недавнем собрании совета директоров Apple его членам была представлена гарнитура виртуальной реальности, которая может выйти на рынок уже в конце этого или начале следующего года. Устройство с дисплеем высокого разрешения и процессором Apple семейства M1 будет предлагаться по цене более $2000 и обеспечивать работу как с виртуальной, так и с дополненной реальностью.

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Источник изображения: Pixabay

Apple планирует выпустить и устройство, которое будет концентрироваться именно на дополненной реальности, поскольку действующее руководство компании считает этот сегмент рынка более перспективным с точки зрения монетизации. Впрочем, до появления такой версии устройства может пройти ещё несколько лет.

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Компания могла бы представить дебютный вариант гарнитуры и в июне этого года, но имеющиеся прототипы демонстрировали проблемы с перегревом, а программное обеспечение для устройства отличалось сыростью. Для устройств виртуальной реальности Apple даже разрабатывает особую операционную систему rOS.

#apple #виртуальная реальность
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