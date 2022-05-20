Её компания сможет представить к следующему году.

По данным Bloomberg, на недавнем собрании совета директоров Apple его членам была представлена гарнитура виртуальной реальности, которая может выйти на рынок уже в конце этого или начале следующего года. Устройство с дисплеем высокого разрешения и процессором Apple семейства M1 будет предлагаться по цене более $2000 и обеспечивать работу как с виртуальной, так и с дополненной реальностью.

реклама

Источник изображения: Pixabay

Apple планирует выпустить и устройство, которое будет концентрироваться именно на дополненной реальности, поскольку действующее руководство компании считает этот сегмент рынка более перспективным с точки зрения монетизации. Впрочем, до появления такой версии устройства может пройти ещё несколько лет.

анонсы и реклама 3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -40% на 12700F в Ситилинке

Компания могла бы представить дебютный вариант гарнитуры и в июне этого года, но имеющиеся прототипы демонстрировали проблемы с перегревом, а программное обеспечение для устройства отличалось сыростью. Для устройств виртуальной реальности Apple даже разрабатывает особую операционную систему rOS.