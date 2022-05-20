Несмотря на попытки Илона Маска (Elon Musk) оказывать давление на руководство Twitter, оно, по словам Bloomberg, продолжает настаивать на участии в подготовке сделки по продаже компании на первоначальных условиях – по $54,2 за одну акцию.
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Об этом ведущий юрист Twitter Виджая Гадде (Vijaya Gadde, на фото выше) сообщила сотрудникам компании на общем собрании. На вопросы коллектива также ответили генеральный и финансовый директор Twitter, а глава юридической службы пояснила, что в случае крайней необходимости компания может попробовать Илона Маска выполнить ранее взятые на себя обязательства в судебном порядке. Впрочем, по её словам, подобная практика не так уж распространена. По словам представителей компании, они регулярно переговариваются с Илоном Маском, и пока нет причин утверждать, что процесс подготовки сделки приостановлен. Это даже вызвало рост курса акций компании почти на два процента.
В свою очередь, Илон Маск использовал свою страницу в Twitter для ответа на упрёки по поводу чрезмерного увлечения подготовкой к сделке с этой компанией. По его словам, все сопутствующие проблемы отнимают у него не более 5% времени, а на управлении Tesla он сконцентрирован 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Как отшутился миллиардер, Twitter – это не ракетостроение, чтобы уделять ему слишком много времени.