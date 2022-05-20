Но если он не захочет выполнять условия первоначальной договорённости, его попробуют заставить.

Несмотря на попытки Илона Маска (Elon Musk) оказывать давление на руководство Twitter, оно, по словам Bloomberg, продолжает настаивать на участии в подготовке сделки по продаже компании на первоначальных условиях – по $54,2 за одну акцию.

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Источник изображения: Politico

Об этом ведущий юрист Twitter Виджая Гадде (Vijaya Gadde, на фото выше) сообщила сотрудникам компании на общем собрании. На вопросы коллектива также ответили генеральный и финансовый директор Twitter, а глава юридической службы пояснила, что в случае крайней необходимости компания может попробовать Илона Маска выполнить ранее взятые на себя обязательства в судебном порядке. Впрочем, по её словам, подобная практика не так уж распространена. По словам представителей компании, они регулярно переговариваются с Илоном Маском, и пока нет причин утверждать, что процесс подготовки сделки приостановлен. Это даже вызвало рост курса акций компании почти на два процента.

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В свою очередь, Илон Маск использовал свою страницу в Twitter для ответа на упрёки по поводу чрезмерного увлечения подготовкой к сделке с этой компанией. По его словам, все сопутствующие проблемы отнимают у него не более 5% времени, а на управлении Tesla он сконцентрирован 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Как отшутился миллиардер, Twitter – это не ракетостроение, чтобы уделять ему слишком много времени.