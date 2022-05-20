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Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC присматривается к Сингапуру в качестве площадки для нового предприятия
Прочь с родного Тайваня!
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Похоже, даже самые стойкие сторонники концентрации производства полупроводниковых компонентов на Тайване начинают пересматривать свои взгляды под давлением геополитических и экономических факторов. Как сообщает The Wall Street Journal, власти Сингапура ведут с TSMC переговоры о возможности строительства в стране предприятия по контрактному производству компонентов, выпускаемых по спектру техпроцессов от 28 до 7 нм.

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Источник изображения: The Wall Street Journal

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Проект стоимостью в несколько миллиардов долларов США будет частично финансироваться местными властями, если сторонам удастся договориться. TSMC готова построить предприятия в США и Японии, а вот прочие географические районы пока в сферу её интересов официально не попали. Разве что иногда появляются слухи о возможности строительства предприятия в Европе, но там и без TSMC хватает желающих вроде той же Intel. Когда в Сингапуре может появиться такое предприятие, пока не конкретизируется, а TSMC данные слухи не комментирует.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #слухи #сингапур
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