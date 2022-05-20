Как сообщает CNBC, на этой неделе издание Business Insider решило поделиться откровениями подруги одной из стюардесс, обслуживающих частные рейсы компании SpaceX Илона Маска (SpaceX). По данным источника, миллиардер в конце 2016 года во время перелёта в Лондон попросил предполагаемую жертву сделать ему массаж всего тела, а затем в процессе предложил вступить в интимную связь, в знак благодарности пообещав купить лошадь.
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Получив отказ, глава SpaceX якобы начал препятствовать продвижению бортпроводницы по служебной лестнице, в результате чего она обратилась с жалобой в кадровую службу компании. По информации издания, стороны конфликта предпочли уладить его в ноябре 2018 года. Истец получила денежную компенсацию в размере $250 000 и дала подписку не разглашать подробности дела.
Илон Маск пообещал дать более подробные комментарии по этому прецеденту, но пока заявил в интервью Business Insider, что все описанные обвинения являются ложными, и могут быть инициированы представителями Демократической партии США, которая мстит ему не только за высказывания в поддержку политических оппонентов, но и в связи с намерениями использовать Twitter для сохранения свободы слова в стране.