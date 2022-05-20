Сразу после того, как выступил с критикой одной из доминирующих партий США.

Как сообщает CNBC, на этой неделе издание Business Insider решило поделиться откровениями подруги одной из стюардесс, обслуживающих частные рейсы компании SpaceX Илона Маска (SpaceX). По данным источника, миллиардер в конце 2016 года во время перелёта в Лондон попросил предполагаемую жертву сделать ему массаж всего тела, а затем в процессе предложил вступить в интимную связь, в знак благодарности пообещав купить лошадь.

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Источник изображения: NASA

Получив отказ, глава SpaceX якобы начал препятствовать продвижению бортпроводницы по служебной лестнице, в результате чего она обратилась с жалобой в кадровую службу компании. По информации издания, стороны конфликта предпочли уладить его в ноябре 2018 года. Истец получила денежную компенсацию в размере $250 000 и дала подписку не разглашать подробности дела.

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Илон Маск пообещал дать более подробные комментарии по этому прецеденту, но пока заявил в интервью Business Insider, что все описанные обвинения являются ложными, и могут быть инициированы представителями Демократической партии США, которая мстит ему не только за высказывания в поддержку политических оппонентов, но и в связи с намерениями использовать Twitter для сохранения свободы слова в стране.