В августе прошлого года наследник империи Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) досрочно был освобождён из тюрьмы, но вопросы к нему у южнокорейского правосудия до сих пор остались, как сообщает агентство Reuters. По этой причине он до сих пор вынужден посещать заседания суда по делу, связанному с махинациями при структурном объединении двух подразделений Samsung в 2015 году.
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Между тем, от пятничного заседания суда его освободили в связи с необходимостью встретиться с президентом США Джозефом Байденом (Joe Biden), который посещает Южную Корею в рамках своего азиатского турне. Предполагается, что Байден посетит одно из крупнейших предприятий во всей отрасли, которое расположено на удалении 50 км от южнокорейской столицы в Пхёнтхэке.
Не исключено, что участники встречи будут обсуждать инвестиции Samsung в строительство предприятия в Техасе по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Стоимость проекта достигнет $17 млрд, по предварительным оценкам, и Samsung Electronics наверняка заинтересована в получении субсидий от властей США.