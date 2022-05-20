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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Samsung Electronics примет президента Байдена на одном из предприятий компании
Ради этого ему даже разрешат пропустить заседание суда.
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В августе прошлого года наследник империи Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) досрочно был освобождён из тюрьмы, но вопросы к нему у южнокорейского правосудия до сих пор остались, как сообщает агентство Reuters. По этой причине он до сих пор вынужден посещать заседания суда по делу, связанному с махинациями при структурном объединении двух подразделений Samsung в 2015 году.

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Источник изображения: Reuters

Между тем, от пятничного заседания суда его освободили в связи с необходимостью встретиться с президентом США Джозефом Байденом (Joe Biden), который посещает Южную Корею в рамках своего азиатского турне. Предполагается, что Байден посетит одно из крупнейших предприятий во всей отрасли, которое расположено на удалении 50 км от южнокорейской столицы в Пхёнтхэке.

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Не исключено, что участники встречи будут обсуждать инвестиции Samsung в строительство предприятия в Техасе по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Стоимость проекта достигнет $17 млрд, по предварительным оценкам, и Samsung Electronics наверняка заинтересована в получении субсидий от властей США.

#samsung #полупроводники #сша #джо байден
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Pavelshakh
09:09
Особенно если нужно поставить много винтов. Есть у TT немало хороших корпусов. Были в использовании versa h18,h17. Core v1 понравился и тд.
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_Вежливый_NLAW_
09:08
Значит обычный рашисткий шовинист. И так как на вопрос не ответил, то я угадал. Ты никогда там не был, но конечно как и любой тупой далбаеб в рабсии знаешь лучше что там происходит.
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Sheshenbek
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Украинская армия? Смешно. Это та которая со столбами бегает? ходят слухи что до сих пор с этим столбом бегает
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Bryant333
09:06
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AlexZ Rus
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я тоже выбором корпуса не заморачивался. купил тThermaltake Core V51. и ничего особо лучше до сих пор не изобрели)))
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_Вежливый_NLAW_
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Pavelshakh
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Sheshenbek
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wwr222
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