С начала этого года стоимость акций Tesla снизилась почти на 41%, поэтому крупные инвесторы начали задумываться о методах стимулирования роста котировок. По информации CNBC, третий по величине частный инвестор Tesla Лео Когуан (Leo Koguan) призвал руководство компании начать выкуп акций с рынка. В этом году на эти нужды необходимо потратить $5 млрд, а в следующем – ещё $10 млрд, как считает активист.
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В своё время Когуан (на фото слева) продал все прочие активы и вложился в акции Tesla, заработав на этом миллиарды долларов США. Себя он считает фанатом Илона Маска и называет его единственным человеком на Земле, достойным настоящего уважения. Сейчас Tesla располагает запасом свободных средств в сумме $18 млрд, и выкуп акций по предложенной схеме не подорвёт её инвестиционных программ, как считает акционер. Компании обычно используют выкуп акций для возврата капитала инвесторам и поддержания курса своих акций на рынке.