ДВС в этой схеме не предусмотрен вовсе.

Отношение автопроизводителей к водородным топливным ячейкам неоднородно и неоднозначно. Потратившая огромные средства на их разработку и совершенствование Toyota до сих пор не хочет верить, что батарейные электромобили окажутся более практичным выбором будущих покупателей. Производитель грузовиков Daimler предпочитает делать ставку как на батареи, так и на водородные топливные ячейки, а его молодой конкурент Nikola придерживается аналогичной точки зрения.

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Руководство Honda, которое ещё не так давно повторяло стратегию Toyota, в последнее время не стесняется заявлять, что водородным ячейкам не найдётся места в сегменте легкового транспорта. Наконец, возглавляющий Tesla Илон Маск (Elon Musk) является ярым противником водорода в качестве носителя энергии. Корейские автопроизводители не списывают водород со счёта. Компания Renault, судя по их сегодняшнему анонсу, готова экспериментировать.

Источник изображения: Renault

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Продемонстрировав концепт кроссовера Scenic Vision, который станет серийным аккумуляторным электромобилем к 2024 году, французский гигант заявил, что позже такую машину можно будет оснастить гибридной силовой установкой, сочетающей тяговую батарею ёмкостью 40 кВт‧ч и водородные топливные ячейки на 16 кВт. Единственный электромотор мощностью 160 кВт способен будет вращать колёса такого гибрида массой 1700 кг на дистанции до 800 км с необходимостью единственной пятиминутной заправки водородом. Как добавляет Renault, уменьшение ёмкости батареи не только снижает массу машины, но и позволяет сократить негативное влияние на окружающую среду. И вот здесь бы Илон Маск мог привести свои контраргументы, рассказав о колоссальных затратах электроэнергии на добычу, транспортировку и хранение водорода, но поскольку его мнения в данном контексте никто не спрашивал, оставим читателя наедине с рассуждениями о путях развития автомобильной отрасли в ближайшие годы…