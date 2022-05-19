Большинство автопроизводителей полагается на сочетание нескольких видов датчиков в системах активной помощи водителю, но Tesla изначально противилась использованию лидаров, а в мае прошлого года вообще объявила, что выпускаемые в США Model 3 и Model Y будут обходиться и без обычных радаров, полагаясь только на получаемые с камер изображения при реализации функций «автопилота».
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Как поясняет Electrek, после отказа от использования радаров компания была вынуждена снизить допустимую скорость движения электромобилей по шоссе с активной функцией удержания в полосе с 144 до 120 км/ч, хотя вскоре и подняла ограничение до 128 км/ч.
Недавно это ограничение выросло до 136 км/ч, и хотя до «радарной» версии «автопилота» нынешней версии ПО ещё остаётся 8 км/ч, наличие прогресса в этой сфере нельзя не приветствовать. Хуже другое – ориентирующиеся только по камерам машины нередко создают аварийные ситуации ложными срабатываниями системы автоматического торможения, некорректно интерпретируя полученную с камер информацию.