Обвинять производителей чипов в нежелании увеличивать объёмы выпуска продукции в условиях дефицита было бы неправильно. Многие из них готовы вкладывать серьёзные суммы в расширение производственных площадей, просто эффект от этих действий будет чувствоваться лишь через несколько лет. Как поясняет DigiTimes, на этой неделе американская компания Texas Instruments сообщила о закладке фундамента для нового производственного комплекса в Техасе, который объединит до четырёх предприятий.
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Проект потребует инвестиций в сумме до $30 млрд и позволит создать 3000 рабочих мест, а первое предприятие, использующее кремниевые пластины современного типоразмера 300 мм, начнёт функционировать в Шермане в 2025 году. Здесь будет выпускаться ассортимент аналоговых компонентов и чипов для встраиваемой техники. Местные предприятия изначально спроектированы таким образом, чтобы максимально экономить водные и энергетические ресурсы.