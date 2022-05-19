По неофициальным данным, TSMC приступит к массовому производству 3-нм изделий уже в августе этого года. Samsung Electronics явно не желает отставать от конкурента, а потому сделает аналогичный шаг ещё в этом квартале, причём с использованием более сложной структуры транзисторов с окружающим затвором, которую конкурент собирается внедрить только в рамках 2-нм технологии. Последнюю TSMC готова принять на вооружение в 2025 году, если говорить о массовом производстве.
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Ресурс Business Korea со ссылкой на ранние публикации в тайваньских СМИ сообщает, что с июня TSMC приступит к переориентации разработчиков, которые помогли освоить 3-нм технологию, на подготовку к переходу на 1,4-нм техпроцесс.
Очевидно, что эта ступень литографии покорится TSMC не ранее 2026 года, а вот Intel свою технологию 18A готова будет предложить на рубеже 2024 и 2025 годов. К середине десятилетия, напомним, американский процессорный гигант рассчитывает вернуть себе технологическое лидерство в сфере литографии. Samsung свой 2-нм техпроцесс намеревается предложить не ранее 2025 года.