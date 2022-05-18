Совсем недавно Doogee представила новый защищённый смартфон S98 Pro. Аппарат отличается необычным дизайном и может привлечь не только фанатов прочных, надёжных телефонов, но и ценителей уникальных решений. Так, расположение камер на тыльной крышке формирует отчётливо видную голову, а ниже спускается контур тела инопланетного существа. Вообще это далеко не все особенности новинки, ведь S98 Pro оснащён продвинутым тепловизором. Долгое время не было известно ни точной даты начала продаж, ни рекомендованной стоимости. Сегодня мы ответим на все эти вопросы.
Прежде всего стоит запомнить, что официальный релиз намечен на 6 июня. S98 Pro поступит в продажу по рекомендованной цене 439 долларов, но до 10 июня его можно будет купить со скидкой в 100 долларов, а значит конечная стоимость окажется равной 329 долларам. Мало того, на официальном сайте Doogee новинку можно получить полностью бесплатно. Для этого нужно принять участие в розыгрыше. Торопитесь, количество призов ограничено, а времени до завершения акции не так уж много.
Если вы не следите за новостями и хотите больше узнать о S98 Pro, то самое время это сделать здесь и сейчас. Разработчики с гордостью рассказывают о получении престижной награды European Good Design Award, что свидетельствует об интересном, запоминающемся дизайне новинки. Как вы уже могли догадаться, только одним дизайном дело не ограничивается. Так, по центру расположен тепловизор, включающий датчик InfiRay. Это одно из самых продвинутых решений на рынке, имеющее двукратное преимущество по сравнению со всеми коммерчески доступными аналогами. Камера способна записывать видео с частотой кадров в 25 Гц, что гарантирует высокую детализацию изображения и открывает перед владельцем множество сценариев использования. Это могут быть строительные или ремонтные работы с точечной диагностикой сырости, заторов и щелей. Датчик укажет перепады температур, а умный алгоритм Dual Spectrum Fusion способен объединять изображения с тепловизора и основного объектива в одну фотографию. В качестве основной камеры используется сенсор SONY IMX582 с разрешением 48 МП. Есть также полноценная камера ночного видения с разрешением 20 Мп. За качественные селфи отвечает фронтальный датчик Samsung S5K3P9SP с разрешением 16 Мп. Он способен создавать сочные снимки при хорошем освещении. Ну а всё остальное доверьте тепловизору и камере ночного видения.
Высокую производительность гарантирует современный 8-ядерный процессор MediaTek Helio G96. В сочетании с быстрой памятью объёмом 8 Гб он способен с лёгкостью справляться со всеми играми и любыми другими сложными задачами. Накопитель на 256 Гб позволит не задумываться о недостатке свободного места, а любителям снимать на видео всё вокруг будет доступна возможность докупить карту памяти объёмом до 512 Гб. Обычно защищённые смартфоны имеют посредственные дисплеи, но только не S98 Pro. Doogee установила экран размером 6.3 дюйма с IPS-матрицей, гарантирующей сочные реалистичные цвета. В качестве штатной защиты установлено сверхпрочное стекло Corning Gorilla Glass. Длительную бесперебойную работу S98 Pro гарантирует ёмкий аккумулятор на 6000 мАч, оснащённый технологией быстрой зарядки на 33 Вт, а также беспроводной на 15 Вт.
Описание было бы неполным без упоминания стандартов защиты, которые поддерживает S98 Pro. Прежде всего он не боится погружений в воду, а также может работать в условиях сильного загрязнения, в том числе с резкими перепадами температур и падением на твёрдую поверхность с высоты до 1 метра. Всё это гарантируется стандартами IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Доступны все основные навигационные системы (BeiDou, GALILEO, GPS и ГЛОНАСС), а смартфон из коробки работает на Android 12. Doogee обещает, что обновления безопасности будут выходить не меньше трёх лет с момента запуска.