Среди процессоров с восемью ядрами.

Появление на рынке процессора Core i9-12900KS вовсе не означало, что все новые рекорды экстремального разгона будут устанавливаться только с его участием. Эксперимент греческого энтузиаста OGS доказал, что и обычный Core i9-12900K вполне способен достигать новых высот в этой сфере.

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Источник изображения: HWBot, OGS

При помощи жидкого азота греческий оверклокер разогнал указанный процессор до 6644 МГц с сохранением активности восьми производительных ядер и сопутствующих 16 потоков. Это позволило в тесте y-cruncher Pi-1b получить результат 15,749 секунды и занять первое место среди моделей с восемью ядрами. К слову, это всего лишь второй результат в статистике со временем расчёта не более 16 секунд. Энтузиаст использовал материнскую плату ASUS ROG Maximus Z690 Apex и блок питания bequiet! мощностью 1500 Вт, а также термоинтерфейс Thermal Grizzly.

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Заменив процессор на Core i9-12900KS, этот же автор смог разогнать его до 5400 МГц при помощи водоблока, а жидкий азот использовал для охлаждения видеокарты GeForce RTX 3090 Ti марки GALAX (KFA2), работающей на частотах 2895/22960 МГц. В тесте Unigine Superposition 8K Optimized это позволило занять первое место с результатом 11 355 баллов.