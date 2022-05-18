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Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские техногиганты могут рассчитывать лишь на временное ослабление регуляторного давления
Благо, сейчас появилось немало новых проблем, чтобы усугублять ситуацию.
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С осени 2020 года китайские власти начали проявлять серьёзный интерес к компаниям со штаб-квартирой в КНР, которые добились существенного влияния на национальную экономику, пытаясь загнать в какие-то рамки их рост, кажущийся чиновникам безудержным. В последние недели из уст высшего политического руководства КНР звучат слова о необходимости поддержки компаний технологического сектора и содействию их намерениям выходить на публичный рынок капитала.

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По мнению опрошенных CNBC экспертов, говорить о смене вектора государственной политики в этой сфере не придётся, просто на ближайшие шесть месяцев власти КНР хотят облегчить существование крупного бизнеса в связи с появлением дополнительных неблагоприятных факторов.

Источник изображения: Getty Images

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В отказе от уже принятой политики нет никакого смысла, поскольку в той же сфере IPO доверие инвесторов уже подорвано, а момент для удачного размещения акций уже упущен. Таким образом, смягчение регуляторной политики если и будет наблюдаться, то останется временным. После некоторой паузы власти КНР продолжат определять рамки развития крупных интернет-площадок.

#китай #китайские производители #кнр #регулирование #интернет технологии
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