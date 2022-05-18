Возможно, придётся снова выйти и уже потом зайти, как положено.

Крупные публичные компании вынуждены раскрывать структуру выручки с точки зрения зависимости от отдельных клиентов, и Samsung Electronics не является исключением, как поясняет корейское информационное агентство Yonhap News. В первом квартале текущего года Qualcomm удалось впервые попасть в число пяти крупнейших клиентов корейского гиганта, которые формируют до 14% его выручки.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Американский оператор связи Verizon этот перечень покинул, но его немецкий конкурент Deutsche Telekom остался в списке. Компанию Qualcomm также составляют Apple, Best Buy и Supreme Electronics. Уже не первый год Samsung является контрактным производителем некоторой части мобильных процессоров Qualcomm, но только сейчас выручка от этого сотрудничества достигла весомой доли. Впрочем, такой прогресс может быть достигнут за счёт увеличения сумм авансовых платежей со стороны Qualcomm – делать окончательные выводы сложно из-за отсутствия доступа к методике подсчёта доли тех или иных клиентов в выручке Samsung.

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Если 4-нм процессоры Snapdragon 8 Gen 1 для Qualcomm выпускала компания Samsung, то их преемники могут переехать на конвейер TSMC, если верить слухам. Ясность может внести предполагаемый анонс новых мобильных процессоров Qualcomm, который намечен, по слухам, на эту неделю. TSMC является лидером рынка контрактных услуг с долей в 52,1%, тогда как Samsung довольствуется 18,3%.