Американское представительство Mercedes-Benz на этой неделе решилось объяснить, ради чего с 2019 года вкладывает средства в капитал молодой компании Sila Nanotechnologies, разрабатывающей батарейные катоды с повышенным содержанием кремния. Последняя из компаний намеревается вложить в строительство предприятия в штате Вашингтон нескольких сотен миллионов долларов, чтобы с 2024 года получать аноды, позволяющие увеличить плотность хранения заряда в литиевых аккумуляторах на 20-40%.
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Фактически, как утверждают разработчики, это позволит создавать тяговые батареи с плотностью хранения заряда до 800 Вт‧ч на один литр объёма. Mercedes-Benz рассчитывает оснастить батареями нового типа электромобиль повышенной проходимости, который станет преемником знаменитого Gelandewagen. При этом каких-либо компромиссов с точки зрения запаса хода не возникнет, ибо автопроизводитель рассчитывает подобрать нужный баланс массы батареи и её ёмкости. Серийная машина должна появиться в середине десятилетия, других подробностей компания не сообщает.