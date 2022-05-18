Весь вопрос в том, когда искусственный интеллект сможет провести мероприятие, посвящённое Илону Маску.

Другая 3070 за 80 тр - пора брать

Другая 3070 за 80 тр - пора брать

Как поясняет Reuters, хлопоты с подготовкой к покупке Twitter не мешают генеральному директору Tesla Илону Маску (Elon Musk) планировать профильные корпоративные мероприятия, целью которой является рассказ о планах компании и перспективных разработках, а также привлечение в ряды сотрудников ценных специалистов. В этом году уже второй в истории Tesla «день искусственного интеллекта» (AI Day) пройдёт 19 августа.

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Источник изображения: Reuters

О содержании мероприятия можно только догадываться, но нельзя исключать, что Илон Маск поделится с его трибуны успехами в разработке человекоподобных роботов Optimus (Tesla Bot), которые должны встать на конвейер нового предприятия в Техасе уже в следующем году.

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Кроме того, широкой аудитории могут быть интересны доклады о прогрессе в сфере создания автомобильного автопилота. Недавно Маск заявил, что компания разработает полностью автоматический электромобиль для служб такси. Возможно, в августе глава Tesla поведает новые подробности об этой инициативе.