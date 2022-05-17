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Новости Hardware Алексей Сычёв
В освоении новых технологий Intel предоставлен карт-бланш
Широкие полномочия и почти неограниченный бюджет.
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Это воскресенье издание The Oregonian посвятило описанию различных этапов жизни и карьеры Энн Келлехер (Ann Kelleher) – уроженки Ирландии, которая в настоящее время занимает пост исполнительного вице-президента и директора Intel по технологическому развитию. Выступая в феврале этого года перед акционерами, генеральный директор корпорации Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) заявил, что Энн Келлехер (на фото слева) предоставлен карт-бланш. Это подразумевает, помимо широких полномочий, предоставление почти неограниченного бюджета.

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Источник изображения: The Oregonian

Возможно, именно такая степень доверия этому ветерану корпорации позволяет главе Intel выражать уверенность, что компания освоит пять новых техпроцессов за четыре года, и даже немного опередит график. За первые двадцать лет жизни Келлехер сменила 10 мест жительства, но с 2015 года обосновалась в Орегоне, в непосредственной близости от важнейшего исследовательского центра Intel. Она обладает внушительным опытом организации производства компонентов этой марки, но непосредственно разработка новых технологий для неё является незнакомой сферой деятельности. Некоторые эксперты высказывают опасения, что это может помешать Келлехер эффективно реализовать свои компетенции на новом месте, но при этом отмечают, что Intel это назначение пойдёт на пользу, ведь у компании в последние годы возникали трудности с доведением разработок до стадии серийного производства.

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Что характерно, кажущееся ускорение развития компании Intel ничуть не пугает Энн Келлехер, поскольку она утверждает, что десять или пятнадцать лет назад было ничуть не легче. Она верит, что и через несколько лет не будет сбавлять темпов работы, и сформированный с её участием задел не только вернёт Intel лидерство в технологической сфере, но и послужит будущим поколениям инженеров компании.

#intel #полупроводники #литографическое производство #ниокр
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