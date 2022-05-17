Подайте на Twitter, кому сколько не жалко.

Илон Маск (Elon Musk) уже продал акций Tesla на сумму $8,5 млрд, чтобы оплатить ими часть активов Twitter, которые он изначально оценивал в $44 млрд. Издание New York Post утверждает, что глава Tesla готов свести к минимуму количество закладываемых акций этой компании в рамках подготовки к сделке с Twitter, а потому намерен продать часть своих акций аэрокосмической компании SpaceX.

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Источник изображения: SpaceX

Последняя не является публичной, поэтому точную структуру сделки определить сложно, но Маску принадлежит 44 % акций SpaceX, а капитализацию этой компании источники оценивают в $125 млрд. Словом, если глава последней и решит выручить несколько миллиардов долларов США с продажи акций компании, то количество последних, которому предстоит найти новых владельцев, будет не таким уж большим.

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Первоначально Morgan Stanley и другие банки выделяли Маску до $12,5 млрд кредитных средств на покупку Twitter, но даже доля первого в этом кредите при величине в $3 млрд подразумевала выплату 12% годовых, поэтому глава Tesla и SpaceX начал искать возможности снизить сопутствующие затраты и при этом не рисковать имеющимися акциями Tesla. Даже если Маск договорится о покупке Twitter по более низкой цене, условия кредитования сделки не улучшатся, поэтому он предпочтёт сократить долю заёмных средств. Ожидается, что некоторое количество акций SpaceX он продаст инвесторам по цене $70 за штуку.