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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акционеры Intel проголосовали против выплаты назначенных руководству компании компенсаций
Но это никого ни к чему не обязывает.
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Акционеры обычно оценивают деятельность руководства публичной компании, голосуя за или против назначенных по итогам года сумм компенсаций за его труд. В случае с корпорацией Intel, как сообщает Reuters со ссылкой на официальную документацию, назначенная руководству компенсация не нашла одобрения у большинства акционеров.

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Источник изображения: Reuters

Генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) по итогам прошлого года должен получить $178,6 млн – более чем в 1700 раз больше, чем типовой сотрудник компании. Возможно, такой перекос, который хоть и не является чем-то исключительно характерным для Intel, и вызвал недовольство акционеров компании. В результате 1,78 млрд голосов выступили против сумм компенсаций, подлежащих выплате руководству по итогам 2021 года, в поддержку высказались только 921,2 млн голосов.

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Ирония заключается в том, что результаты голосования акционеров компанию в этом отношении ни к чему не обязывают. Руководство Intel лишь заявило, что воспринимает мнение акционеров очень серьёзно и будет работать над устранением любых поводов для беспокойства с их стороны.

#intel #финансы #акции #пэт гелсингер
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